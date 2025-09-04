POTPISAN UGOVOR O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTU POŠUMLJAVANJA I OZELENJAVANJA U KRUŠEVCU

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je ugovore, na osnovu kojih će biti dodeljena sredstva za podršku projektima pošumljavanja i ozelenjavanja u 28 lokalnih samouprava u Srbiji, među kojima je i grad Kruševac

Pavkov je naglasila da su ovi projekti od velikog značaja, jer su deo paketa mera za unapređenje kvaliteta vazduha, dodavši da će Ministarstvo nastaviti da pruža podršku i u narednim godinama, jer je to važna mera za unapređenje kvaliteta vazduha.

„Svako zasađeno stablo doprinosi borbi protiv klimatskih promena, sprečava eroziju zemljišta i poboljšava kvalitet vazduha koji udišemo. Nastavićemo da podržavamo projekte pošumljavanja i ozelenjavanja, jer je očuvanje prirode naš generacijski zadatak za budućnost“, rekla je ministarka Pavkov.

Ispred Grada Kruševca, ugovor je potpisala pomoćnica za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov. Za naš grad, Ministarstvo je izdvojilo oko 724.700 RSD, dok će Grad iz budžeta izdvojiti oko 181.100 RSD.

Tekst: krusevac.ls.gov.rs