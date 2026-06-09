POTPISAN UGOVOR IZMEĐU NARODNOG MUZEJA KRUŠEVAC I ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE IZ KRALJEVA

U memorijalnom centru „Slobodište“ potpisan je Ugovor između Narodnog muzeja Kruševac i Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva.

Ugovor koji su danas potpisali Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, podrazumeva rekonstrukciju amfiteatra u memorijalnom centru Slobodište, koji će biti realizovan u nekoliko faza, kako bi se ovom prostoru vratio stari sjaj i nekadašnja namena, istakao je direktor Narodnog Muzeja u Kruševcu Nikola Pantelić.

Resorno ministarstvo opredelilo je 5 miliona dinara Zavodu za zaštitu spomenika iz Kraljeva, koje upravlja memorijalima u Kruševcu, kao i 5 miliona dinara za investiciono održavanje amfiteatra na Slobodištu, dodala je ministarka Đurđević Stamenkovski.