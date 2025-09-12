POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI OPŠTINE VRNJAČKA BANJA I ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE

Danas je u Velikoj sali Opštine Vrnjačka Banja, potpisan je Sporazum o saradnji između Opštine Vrnjačka Banja i Šahovskog saveza Srbije.
Ovim činom ozvaničava se uspostavljanje strateške saradnje usmerene ka popularizaciji šaha, kao i ka zajedničkoj organizaciji šahovskih takmičenja i turnira na teritoriji opštine.
Sporazum predstavlja značajan korak ka jačanju veza između lokalne samouprave i nacionalne šahovske organizacije, otvarajući nove mogućnosti za razvoj šaha i omasovljenje ovog plemenitog sporta.
Vrnjačka Banja, ovim korakom, dodatno učvršćuje svoju poziciju kraljice šaha u Srbiji.
Vest i fotografije: Opština Vrnjačka Banja