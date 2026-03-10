Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA I KINESKE DELEGACIJE IZ ŠANDONGA

ByGoran Nikolić

mar 10, 2026

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa saradnicima ugostio je danas kinesku delegaciju iz provincije Šandong. Kinesku delegaciju je predvodio  direktor Modernog centra za istraživanje kulture,  turizma i međunarodnu razmenu u Šandongu, Wang Chunsheng.

Nakon sastanka, gradonačelnik Ivan Manojlović i Wang Chunsheng su potpisali Memorandum o saradnji između Šandong – Modernog centra za istraživanje, kulturu, turizam i međunarodnu razmenu i Grada Kruševca. Potpisivanju je prisustvovao  i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Povodom potpisivanja sporazuma, gradonačelnik Ivan Manojlović podsetio je na dva važna sastanka prošle godine sa predstavnicima provincije Šandong iz NR Kine i Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, a koji su, kako je naglašeno, održani na inicijativu ministra odbrane Bratislava Gašića.

Tada je razgovarano je o mogućim oblicima saradnje i načinima uključivanja grada Kruševca i Poljoprivrednog fakulteta, kao i Instituta za ekonomiku poljoprivrede u realizaciji projekta, kao i o potrebama i kapacitetima za sprovođenje istraživanja u Kruševcu, a danas je potpisan sporazum koji se tiče osnivanja Industrijskog naučno-tehnološkog parka za povrtarstvo u Kruševcu, koji će, ne samo investiciono već i tehnološki značajno unaprediti poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji.

Kroz istraživanja na planu, semena, useva, poljoprivrednih kultura pomoćićemo da Srbija, od zemlje koja uvozi povrće, postane zemlja koja će ga izvoziti, istakli su predstavnici kineske delegacije. Takođe su naglasili da osim poljoprivrede i nauke, saradnja će se odnositi i na unapređenje trgovine, proizvodnje, industrije, oblastima poljoprivredne opreme i tehnologije kozmetičkih proizvoda, kao i u oblasti medicine.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

OD DANAS JE MOGUĆE PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KREDITNU PODRŠKU POLJOPRIVREDNICIMA

mar 10, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

KAKO POKRENUTI BREND ŽENSKE MODE – PRAKTIČNI SAVETI ZA POČETNIKE

mar 10, 2026 Goran Nikolić
Ekonomija Nekategorisano Vesti

RPK KRUŠEVAC: PREDSTAVLJANJE AKTUELNIH PROGRAMA PODRŠKE PREDUZETNICIMA U ČETVRTAK

mar 10, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

OD DANAS JE MOGUĆE PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA KREDITNU PODRŠKU POLJOPRIVREDNICIMA

10.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KAKO POKRENUTI BREND ŽENSKE MODE – PRAKTIČNI SAVETI ZA POČETNIKE

10.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA I KINESKE DELEGACIJE IZ ŠANDONGA

10.03.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Nekategorisano Vesti

RPK KRUŠEVAC: PREDSTAVLJANJE AKTUELNIH PROGRAMA PODRŠKE PREDUZETNICIMA U ČETVRTAK

10.03.2026. Goran Nikolić