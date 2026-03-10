POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA I KINESKE DELEGACIJE IZ ŠANDONGA

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa saradnicima ugostio je danas kinesku delegaciju iz provincije Šandong. Kinesku delegaciju je predvodio direktor Modernog centra za istraživanje kulture, turizma i međunarodnu razmenu u Šandongu, Wang Chunsheng.

Nakon sastanka, gradonačelnik Ivan Manojlović i Wang Chunsheng su potpisali Memorandum o saradnji između Šandong – Modernog centra za istraživanje, kulturu, turizam i međunarodnu razmenu i Grada Kruševca. Potpisivanju je prisustvovao i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Povodom potpisivanja sporazuma, gradonačelnik Ivan Manojlović podsetio je na dva važna sastanka prošle godine sa predstavnicima provincije Šandong iz NR Kine i Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, a koji su, kako je naglašeno, održani na inicijativu ministra odbrane Bratislava Gašića.

Tada je razgovarano je o mogućim oblicima saradnje i načinima uključivanja grada Kruševca i Poljoprivrednog fakulteta, kao i Instituta za ekonomiku poljoprivrede u realizaciji projekta, kao i o potrebama i kapacitetima za sprovođenje istraživanja u Kruševcu, a danas je potpisan sporazum koji se tiče osnivanja Industrijskog naučno-tehnološkog parka za povrtarstvo u Kruševcu, koji će, ne samo investiciono već i tehnološki značajno unaprediti poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji.

Kroz istraživanja na planu, semena, useva, poljoprivrednih kultura pomoćićemo da Srbija, od zemlje koja uvozi povrće, postane zemlja koja će ga izvoziti, istakli su predstavnici kineske delegacije. Takođe su naglasili da osim poljoprivrede i nauke, saradnja će se odnositi i na unapređenje trgovine, proizvodnje, industrije, oblastima poljoprivredne opreme i tehnologije kozmetičkih proizvoda, kao i u oblasti medicine.