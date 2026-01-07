OČEKUJE SE POSTEPENI PRESTANAK SNEGA, A ZATIM I VEOMA HLADNO, NAROČITO U PETAK UJUTRU

U Srbiji u četvrtak ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni. Upozorenja: Tmin < -5°C, verovatnoća 90%. Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%.

U četvrtak u Kruševcu pretežno oblačno, sa snegom. Temperatura od -3 ujutru do -1°C tokom dana.

Biometeorološka prognoza za 8. januar 2026. godine: Nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, pa im se savetuje oprez, pogotovo astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su očekivane u vidu reumatskih bolova, glavobonje i razdražlјivosti. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

U Srbiji u petak ujutru umeren i jak mraz, od -14 do – 7, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz oko -4 stepena. Tokom dana toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. Upozorenja: Tmin < -10°C, verovatnoća 90%. Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%.

U petak u Kruševcu veoma hladno jutro, temperatura -8°C. Tokom dana uglavnom oblačno, za sada bez najavljenih padavina. Dnevna temperatura sutra do +3°C.

Biometeorološka prognoza za 9. januar 2026. godine: Nepovolјna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje kardio-vaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

U Srbiji u subotu hladnije, mestimično sa snegom. Vetar u skretanju na slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od -8 do -1, a najviša dnevna od -2 do 4 stepena. Upozorenja: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. Tmin < -5°C , verovatnoća 90%.

U subotu u Kruševcu oblačno, sa susnežicom. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna +3°C.

U Srbiji u nedelju oblačno i još malo hladnije, mestimično sa slabim snegom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -9 do -2, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni. Upozorenja: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. Tmin < -5°C , verovatnoća 90%.

U nedelju u Kruševcu oblačno, sa slabim snegom. Najniža temperatura -2, najviša dnevna +1°C,

Prognoza vremena za period od 12. do 16.01.2026. godine: U Srbiji se ponovo u većini mesta očekuju ledeni dani, ponegde i uz provejavanje slabog snega.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.