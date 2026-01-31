POSLE PET DANA PREVOZNICI IZ REGIONA PREKINULI BLOKADE SVIH TERETNIH TERMINALA U SRBIJI

Posle pet dana blokade, Upravni odbor Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“ odlučio je da prekinu blokadu svih teretnih terminala u Srbiji. Tako da su od juče posle podne kilometarske kolone kamiona krenule da izlaze iz Srbije.

Predsednik Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“ Neđo Mandić rekao je za RTS da su prevoznici zadovoljni ponuđenim rešenjem koje je predstavljeno u okviru vizne strategije Evropske komisije.

Predviđeno je uvođenje elektronskih viza koje će se dobijati brzo, bez odlaska u ambasade, što je ocenio kao jedno od prihvatljivih rešenja za probleme sa kojima se prevoznici suočavaju.

Prema njegovim rečima, na sastanku je bilo i određenih dilema među prevoznicima, posebno u vezi sa prelaznim periodom do pune primene novih rešenja, koji bi mogao da traje i do dve godine. Međutim, kako je istaknuto, dobijena su uveravanja da u tom periodu vozači iz Srbije neće imati problema prilikom prelaska granica, niti će biti dodatnih administrativnih procedura ili evidentiranja.

Prevoznici očekuju da na sastanku u utorak bude zvanično potvrđen dogovor, kao i precizirano postupanje kontrolnih organa u prelaznom periodu. Kako navode, prihvatanje njihovih zahteva i brza reakcija institucija ocenjuju se kao pozitivan pomak u višegodišnjim razgovorima sa Evropskom komisijom.

Mandić je naglasio da su time ostvareni ciljevi protesta i da nema razloga za nastavak blokada, koje su, kako je rekao, mogle da nanesu štetu privredi.

Tokom blokada bilo je obuhvaćeno ukupno 25 prelaza, a organizacija je, prema navodima prevoznika, bila složena i odvijala se u više smena. Mandić je posebno istakao saradnju sa policijom i carinskim organima, koja je doprinela da sve protekne bez incidenata.

Prevoznici navode i da su tokom blokada propuštana vozila sa lekovima i drugom robom od značaja za privredu, kako bi se izbegli veći poremećaji u proizvodnji i snabdevanju.