POSETE PACIJENTIMA U KRUŠEVAČKOJ OPŠTOJ BOLNICI OGRANIČENE NA TRI DANA NEDELJNO

Kako se epidemiološka situacija u Rasinskom okrugu pogoršala u prethodnom periodu, u Opštoj kruševačkoj bolnici su doneli odluku da se od četvrtka, 9. oktobra, delimično ograničavaju posete pacijentima hospitalizovanim u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Umesto sedam dana u nedelji, posete bolesnicima biće dozvoljene ponedeljkom i četvrtkom od 14 do 14.30 i nedeljom, od 14 do 15 sati.

Potpuna zabrana poseta je u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege, porodilištu i neonatologiji, kao i u izolacionim jedinicama, u kojima se nalaze oboleli od zaraznih bolesti. Posete su takođe zabranjene deci do 10 godina starosti.

Prilikom posete, dozvoljen je ulazak samo jedne osobe, uz obavezno nošenje zaštitne maske.

Ukoliko se epidemiološka situacija u Rasinskom okrugu i na dalje bude pogoršavala, posete svim hospitalizovanim pacijentima na odeljenjima Opšte bolnice u Kruševcu biće potpuno zabranjene.

Ukoliko je neophodno bolničkim pacijentima dostaviti dodatne lekove ili lične stvari, to će biti moguće svakog dana, ali samo do ulaznih vrata odeljenja, dežurnoj medicinskoj sestri.