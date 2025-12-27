PORODIČNA TRAGEDIJA U KRUŠEVCU: SUMNJA SE DA JE MUŠKARAC NOŽEM UBIO RODITELJE, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO

Telo muškarca pronađeno je jutros, nešto pre 9 sati, ispred zgrade u kruševačkom naselju Pejton, a nakon toga pronađena su još dva tela u stanu u zgradi. Sumnja se da je reč o dvostrukom ubistvu i samoubistvu, a policija utvrđuje sve okolnosti ovog slučaja.

Prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, mlađi muškarac je u porodičnom stanu počinio dvostruko ubistvo, tako što je nožem usmrtio svoje roditelje, nakon čega je izvršio samoubistvo skokom sa zgrade. Slučaj je otkriven nakon što su komšije prijavile da se na pločniku ispred višespratnice nalazi beživotno telo muškarca. Dolaskom policije i Hitne pomoći na lice mesta, konstatovana je smrt, a ubrzo je usledio još veći šok. Ulaskom u stan u kojem je muškarac živeo sa roditeljima, pripadnici policije zatekli su stravičan prizor. Tela oca i majke pronađena su sa brojnim ubodnim ranama u predelu torza i vrata.

Uviđaj na licu mesta trajao je satima, a policija je, prema saznanjima, pronašla nož kojim je zločin najverovatnije počinjen.

Iako se sumnja na ubistvo i samoubistvo, zvaničan motiv utvrdiće istraga.