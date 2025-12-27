Jefimija TV, Kruševac

Hronika Vesti

PORODIČNA TRAGEDIJA U KRUŠEVCU: SUMNJA SE DA JE MUŠKARAC NOŽEM UBIO RODITELJE, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO

ByGoran Nikolić

dec 27, 2025

Telo muškarca pronađeno je jutros, nešto pre 9 sati, ispred zgrade u kruševačkom naselju Pejton, a nakon toga pronađena su još dva tela u stanu u zgradi. Sumnja se da je reč o dvostrukom ubistvu i samoubistvu, a policija utvrđuje sve okolnosti ovog slučaja.

Prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, mlađi muškarac je u porodičnom stanu počinio dvostruko ubistvo, tako što je nožem usmrtio svoje roditelje, nakon čega je izvršio samoubistvo skokom sa zgrade. Slučaj je otkriven nakon što su komšije prijavile da se na pločniku ispred višespratnice nalazi beživotno telo muškarca. Dolaskom policije i Hitne pomoći na lice mesta, konstatovana je smrt, a ubrzo je usledio još veći šok. Ulaskom u stan u kojem je muškarac živeo sa roditeljima, pripadnici policije zatekli su stravičan prizor. Tela oca i majke pronađena su sa brojnim ubodnim ranama u predelu torza i vrata.

Uviđaj na licu mesta trajao je satima, a policija je, prema saznanjima, pronašla nož kojim je zločin najverovatnije počinjen.

Iako se sumnja na ubistvo i samoubistvo, zvaničan motiv utvrdiće istraga.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

DVONEDELJNI RADOVI U ZAUSTAVNOJ TRACI NA MORAVSKOM KORIDORU, PETLJA KOŠEVI – PETLJA VRNJAČKA BANJA

dec 26, 2025 Goran Nikolić
Vesti Zabava

PODELJENO 1.000 NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA, KRUŠEVLJANI SE ZABAVLJALI UZ TROPIKO BEND

dec 26, 2025 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZABRANJENE POSETE HOSPITALIZOVANIM PACIJENTIMA OPŠTE BOLNICE U KRUŠEVCU

dec 26, 2025 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Hronika Vesti

PORODIČNA TRAGEDIJA U KRUŠEVCU: SUMNJA SE DA JE MUŠKARAC NOŽEM UBIO RODITELJE, PA IZVRŠIO SAMOUBISTVO

27.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DVONEDELJNI RADOVI U ZAUSTAVNOJ TRACI NA MORAVSKOM KORIDORU, PETLJA KOŠEVI – PETLJA VRNJAČKA BANJA

26.12.2025. Goran Nikolić
Vesti Zabava

PODELJENO 1.000 NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA, KRUŠEVLJANI SE ZABAVLJALI UZ TROPIKO BEND

26.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZABRANJENE POSETE HOSPITALIZOVANIM PACIJENTIMA OPŠTE BOLNICE U KRUŠEVCU

26.12.2025. Goran Nikolić