PONEDELJAK LEDENI DAN, OD UTORKA TOPLIJE, U ČETVRTAK U KRUŠEVCU PREKO 15°C

U Srbiji u ponedeljak ujutro i pre podne pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na severu i istoku Srbije. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u centralnim i zapadnim, a do večeri i u većini ostalih krajeva. Oblačnost će se najduže zadržati na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu Srbije, dok će na istoku zemlje biti oblačno i tokom naredne noći. U košavskom području će duvati slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima uglavnom slab promenljiv. Najniža temperatura od -5 do 0, najviša od 0 do 3, na istoku Srbije oko -3°C (ledeni dan).

U ponedeljak u Kruševcu pretežno oblačno i uglavnom suvo. Najniža temperatura -4, najviša dnevna oko 0°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak, 02. februar 2026. godine: Očekuje se blago pobolјšanje biometeorološke situacije, ali se osobama sa psihičkim obolјenjima, kao i cerebrovaskularnim bolesnicima savetuje dodatan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i glavobolјe. Preporučuje se adekvatno odevanje zbog niskih dnevnih temperatura vazduha, kao i opreznost u saobraćaju.

U Srbiji u utorak jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz. U toku dana iznad većeg dela promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplije, samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno (ledeni dan). Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu, a u toku noći i u centralnim krajevima Srbije usloviti kišu. Vetar slab, u košavskom području umeren, na jugu Banata i jak, jugoistočni, krajem dana sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -7 do -2, a najviša od 5 do 11, na istoku Srbije oko -3°C (ledeni dan). Upozorenje: Tmin<-5°C, verovatnoća 95%. udari vetra > 17 m/s , verovatnoća 80%.

U utorak u Kruševcu posle hladnog jutra, tokom dana toplije i promenljivo oblačno. Najniža temperatura -3, najviša dnevna oko 9°C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za utorak, 03. februar 2026. godine: Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Reumatski bolovi i pospanost su očekivani kao meteoropatske reakcije.

U Srbiji u sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom. Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama olujni južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 1 do 5, u Timočkoj Krajini oko -5, a najviša od 8 do 14, na istoku Srbije oko 0°C. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s , verovatnoća 60%.

U sredu u Kruševcu uglavnom oblačno. Najniža temperatura 2, najviša dnevna do 9°C.

U Srbiji u četvrtak ujutro i pre podne pretežno oblačno, mestimično s kišom, posle podne uglavnom suvo uz delimično razvedravae. Vetar umeren i jak, na jugu Banata ujutro sa udarima olujne jačine, tokom dana u slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 8, u Timočkoj Krajini oko -2 , a najviša od 12 do 16, na istoku Srbije oko 3°C. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s , verovatnoća 70%.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno i toplije. Najniža temperatura 4, najviša dnevna do 16°C.

Prognoza vremena za Srbiju u periodu od 06. do 10. februara 2026. godine: Toplo, uz česta prolazna naoblačenja sa povremenom kišom.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.