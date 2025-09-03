POMOZIMO NAŠEM KRUŠEVLJANINU DEJANU DIMITRIJEVIĆU (48) DA POBEDI OPAKU BOLEST

U avgustu 2024. godine, usled učestalih bolova u predelu žučne kese, specijalističkim pregledom je našem sugrađaninu Dejanu Dimitrijeviću (1977.) ustanovljena dijagnoza karcinoma na jetri i trbušnoj maramici, peritonealna kacinomatoza (C 22.9 Neoplasma malignum hepatis). U Kliničkom centru Srbije urađena je biopsija i predložen nastavak lečenja hemioterapijama.

Na žalost, sve opcije lečenja u našoj zemlji su brzo iscrpljene, zbog čega je Dejan nastavio lečenje na klinici u inostranstvu, u Turskoj.

„Dejan u Turkoj prima imunoterapiju i hemoterapiju“, rekla je Zvezdana Dimitrijević, Dejanova supruga za portal jefimija.tv.

„Dejanova borba još uvek traje. Bolest je opaka, ali su u Turskoj uspeli da zaustave dalju progresiju. Dejanovo stanje je znatno bolje u odnosu na prethodnu godinu, ali još uvek ima bolove i ne može bez flastera protiv bolova. Boljitka ima, ali su troškovi lečenja jako veliki. Na svakih 21 dan potrebno je 8.250 evra, a kada su potrebna i kontrolna snimanja troškovi su i do 10.000 evra“, rekla je Dejanova supruga Zvezdana Dimitrijević.

Proces lečenja u Turskoj mora da se nastavi, a za to su potrebna finansijska sredstva koja porodica ne može samostalno da priušti.

Zvezdana i Dejan su roditelji dvoje dece.

Pomozimo.

Za Dejanov život!

Zvezdana poziva sve humane ljude da pomognu, ako su u mogućnosti, da pošalju SMS poruku 1728 na 3030 (cena poruke je 200 dinara) ili uplatom na račune:

Dinarski račun: 160-6000002060174-76

Devizni račun: 160-6000002062442-62

IBAN: RS35160600000206244262

SWIFT / BIC: DBDBRSBG