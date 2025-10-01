POLJOPRIVREDNI SAJAM I SAJAM SEOSKOG TURIZMA U KRUŠEVCU U SUBOTU, 4. OKTOBRA 2025.

U organizaciji Grada Kruševca i Turističke organizacije grada Kruševca u subotu, 4. oktobra 2025.godine će se održati 17. Poljoprivredni sajam i Sajam seoskog turizma Kruševac 2025. na Kvantaškoj pijaci.

Ovaj Sajam po aktivnostima, poslovnosti i izlagačkoj ponudi ima karakter najznačajnijeg agrobiznis događaja u regionu. Višegodišnja tradicija i sve veći broj izlagača daje nam podstrek da na osnovu pozitivnog iskustva, organizovanja i održavanja izložbi i manifestacija, učinimo ovaj sajam još boljim.

Posvećen agrobiznisu, Sajam će okupiti preko 100 izlagača: proizvođače stočne hrane, sredstva za prihranu, zaštitu bilja, semenske robe, baštenske opreme, alata, poljoprivredne mehanizacije, opreme, kao i osiguravajuće kuće i banke. Na sajmu se predstavljaju opšine u regionu, seoska turistička gazdinstva, udruženja iz oblasti agrara, instituti, turističke organizacije, škole, ustanove, Regionalna privredna komora Kruševac i zadruge.

Tokom 17. Sajma poljoprivrede i Sajma seoskog turizma biće održana Izložba poljoprivrednih proizvoda, domaće radinosti, rukotvorina, ukrasnog bilja, meda, vina, rakija i proizvoda od voća i povrća na kojoj će izložiti poljoprivredna gazdinstva iz mesnih zajednica sa teritorije grada Kruševca i poljoprivredna gazdinstva iz Aleksandrovca, Ćićevca, Varvarina, Trstenika, Brusa, Aleksinca, Ražnja i Kruševca iSajam seoskog turizma gde će svoje potencijale predstaviti seoska turistička gazdinstva iz našeg regiona, a u okviru izložbe biće proglašeni: