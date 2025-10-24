POLJOPRIVREDNI INSPEKTORI SPROVODE AKCIJSKU KONTROLU SPALJIVANJA ORGANSKIH OSTATAKA NAKON ŽETVE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da poljoprivredni inspektori od 21. oktobra sprovode akcijsku kontrolu spaljivanja organskih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu, odnosno spaljivanja strnjike.

„Tokom dosadašnje kontrole utvrđeno je spaljivanje i/ili opožarene površine na oko 70 lokacija u 12 jedinica lokalne samouprave, odnosno ukupno 19 katastarskih opština. Pored terenskog rada, inspektori vrše i prikupljanje prostornih i svojinskih podataka o predmetnim parcelama i njihovim vlasnicima, odnosno korisnicima“, saopštilo je Ministarstvo.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić podsetio je da je spaljivanje strnjike strogo zabranjeno i da ovaj postupak nanosi ogromnu štetu poljoprivrednom zemljištu, biljnom i životinjskom svetu, kao i zdravlju ljudi, navodi se u saopštenju.

„Ponovo apelujem na poljoprivrednike da ne pribegavaju praksi spaljivanja žetvenih ostataka. To nije način da se zemlja „očisti“, već da se uništi. Ministarstvo će preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti, uključujući i inicijative za stavljanje u pasivan status gazdinstava koja se ogluše o zakon“, poručio je Glamočić.

Poljoprivredna inspekcija nastaviće akcijsku kontrolu i u narednim danima. Prema Zakonu o zaštiti od požara, za spaljivanje strnjike propisane su novčane kazne za fizička i pravna lica, dok se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i podzakonskih akata, poljoprivredna gazdinstva mogu staviti u pasivan status, čime gube pravo na subvencije.

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve građane da sve slučajeve spaljivanja organskih ostataka prijave najbližoj vatrogasnoj jedinici ili poljoprivrednoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, kako bi se brzo reagovalo i sprečile veće posledice po životnu sredinu.

Ministarstvo još jednom naglašava da će sve spaljene parcele biti evidentirane, a protiv odgovornih lica pokrenuti prekršajni postupci.