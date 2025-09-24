POLICIJA OTKRILA PREKO 23.000 PREKRŠAJA ZA SEDAM DANA POJAČANE KONTROLE

Saobraćajna policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja od 16. do 22. septembra proverila 46.810 vozača na teritoriji cele Srbije, a otkriveno je 23.888 prekršaja. Testirano je 31.887 vozača na prisustvo alkohola, dok je 794 vozača isključeno iz saobraćaja jer su vozili pijani, od čega 114 vozača je zatečeno u teško alkoholisanom stanju većem od 1,21 promila. Zaustavljeno je 34 vozača u potpuno alkoholisanom stanju (preko dva promila). Ova akcija posebno je bila fokusirana na dvotočkaše – kontrolisano je 3.753 vozača dvotočkaša i otkriveno 1.144 prekršaja.

Poseban akcenat stavljen je na prekoračenje dozvoljene brzine, pa je u navedenom periodu sankcionisano 12.903 vozača zbog neprilagođene ili prekomerne brzine.