POLICIJA OTKRILA PREKO 23.000 PREKRŠAJA ZA SEDAM DANA POJAČANE KONTROLE

Hronika, Vesti

Saobraćajna policija je tokom pojačane kontrole saobraćaja od 16. do 22. septembra proverila 46.810 vozača na teritoriji cele Srbije, a otkriveno je 23.888 prekršaja. Testirano je 31.887 vozača na prisustvo alkohola, dok je 794 vozača isključeno iz saobraćaja jer su vozili pijani, od čega 114 vozača je zatečeno u teško alkoholisanom stanju većem od 1,21 promila. Zaustavljeno je 34 vozača u potpuno alkoholisanom stanju (preko dva promila). Ova akcija posebno je bila fokusirana na dvotočkaše – kontrolisano je 3.753 vozača dvotočkaša i otkriveno 1.144 prekršaja.

Poseban akcenat stavljen je na prekoračenje dozvoljene brzine, pa je u navedenom periodu sankcionisano 12.903 vozača zbog neprilagođene ili prekomerne brzine.