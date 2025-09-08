POKROVSKE SVEČANOSTI U KRUŠEVCU – SPOJ DUHOVNOSTI, KULTURE I HUMANOSTI

Osme po redu Pokrovske svečanosti, u organizaciji Crkve Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini i Prve mesne zajednice, realizovane su proteklog vikenda. Manifestacija je tradicija koja okuplja sugrađane svih generacija, spajajući duhovni, kulturni i humanitarni sadržaj.

Na platou Pokrovske crkve u subotu, 6. septembra publika je uzivala u koncertu ansambla „Filigrani“ iz Ohrida.

Drugog dana manifestacije pozorišnu predstavu „Care Dušane, tražim pomilovanje“, sa glumcima Đorđem Markovićem, Milošem Nikolićem i Marijom Bergam.

Osim kulturno-umetničkih i duhovnih programa, manifestacija Pokrovske svečanosti je i ove godine imala humanitarni karakter. S tim u vezi danas je od 9 do 14 sati, u saradnji sa Crvenim krstom Kruševac, organizovana akcija Dobrovoljnog davanja krvi.