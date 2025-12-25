POKRENUT CELOKUPAN PROIZVODNI SISTEM KAKO BI GREJANJE BILO PUNIM KAPACITETOM. TOKOM PRAZNIKA GREJANJE 24 SATA

Kruševačka Toplana pokrenula je celokupni proizvodni sistem kako bi u danima niske temepearture grejali potrošače punim kapacitetom.

S obzirom na to da meteorolozi najavljuju nešto niže spoljašnje temperature vazduha za naredni period, radnici proizvodnje će danas pokrenuti celokupni proizvodni sistem u okviru Centralnog izvora, kako bi grejali punim kapacitetom, u skladu sa vremenskim prilikama.

S tim u vezi, u toku današnjeg i sutrašnjeg dana, može doći do nešto slabije isporuke u pojedinim delovima grada, kako bi sistem bio osposobljen da na adekvatan način vrši isporuku toplotne energije u najhladnijim danima koji nam predstoje.

Kada su u pitanju praznični dani koji nam predstoje, 31. decembar 2025. kao i 1. i 2. januar 2026. godine biće radni za dežurne službe „Gradske toplane“. Proizvodni proces odvijaće se bez prekida, što znači da će „Gradska toplana“ u Kruševcu, sada već tradicionalno, grejati sve svoje korisnike 72 sata u kontinuitetu. Za Božić, 7. januara, „Gradska toplana“ će grejati 24 sata u kontinuitetu, putem svih toplotnih izvora. Dežurne ekipe će biti na raspolaganju tokom svih prazničnih dana, a pozivni centar će raditi do 22 sata. Za sve neophodne informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti dispečerima „Gradske toplane“ u Kruševcu putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.