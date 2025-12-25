Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

POKRENUT CELOKUPAN PROIZVODNI SISTEM KAKO BI GREJANJE BILO PUNIM KAPACITETOM. TOKOM PRAZNIKA GREJANJE 24 SATA

ByGoran Nikolić

dec 25, 2025

Kruševačka Toplana pokrenula je celokupni proizvodni sistem kako bi u danima niske temepearture grejali potrošače punim kapacitetom.

S obzirom na to da meteorolozi najavljuju nešto niže spoljašnje temperature vazduha za naredni period, radnici proizvodnje će danas pokrenuti celokupni proizvodni sistem u okviru Centralnog izvora, kako bi grejali punim kapacitetom, u skladu sa vremenskim prilikama.

S tim u vezi, u toku današnjeg i sutrašnjeg dana, može doći do nešto slabije isporuke u pojedinim delovima grada, kako bi sistem bio osposobljen da na adekvatan način vrši isporuku toplotne energije u najhladnijim danima koji nam predstoje.

Kada su u pitanju praznični dani koji nam predstoje, 31. decembar 2025. kao i 1. i 2. januar 2026. godine biće radni za dežurne službe „Gradske toplane“. Proizvodni proces odvijaće se bez prekida, što znači da će „Gradska toplana“ u Kruševcu, sada već tradicionalno, grejati sve svoje korisnike 72 sata u kontinuitetu.

Za Božić, 7. januara, „Gradska toplana“ će grejati 24 sata u kontinuitetu, putem svih toplotnih izvora. 

Dežurne ekipe će biti na raspolaganju tokom svih prazničnih dana, a pozivni centar će raditi do 22 sata. Za sve neophodne informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti dispečerima „Gradske toplane“ u Kruševcu putem sledećih brojeva telefona: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana u vremenskom periodu od 7 do 22 časa.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

NASTAVLJAJU SE MERE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA U SRBIJI DO 8. JANUARA 2026. GODINE

dec 25, 2025 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U ČETVRTAK I NEDELJU I U KRUŠEVCU SE OČEKUJE SNEG, NAREDNIH DANA DNEVNE TEMPERATURE OKO 2°C

dec 24, 2025 Goran Nikolić
Društvo Vesti

GORSKA SLUŽBA I „FAZI“ DONELI PAKETIĆE DECI KOJA SU HOSPITALIZOVANA U KRUŠEVAČKOJ OPŠTOJ BOLNICI

dec 24, 2025 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

NASTAVLJAJU SE MERE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA U SRBIJI DO 8. JANUARA 2026. GODINE

25.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

POKRENUT CELOKUPAN PROIZVODNI SISTEM KAKO BI GREJANJE BILO PUNIM KAPACITETOM. TOKOM PRAZNIKA GREJANJE 24 SATA

25.12.2025. Goran Nikolić
Projekti Vreme je za sport

VREME JE ZA SPORT: ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „NAPREDAK 037“, KRUŠEVAC

25.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U ČETVRTAK I NEDELJU I U KRUŠEVCU SE OČEKUJE SNEG, NAREDNIH DANA DNEVNE TEMPERATURE OKO 2°C

24.12.2025. Goran Nikolić