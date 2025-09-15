POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U PERIODU OD 16. DO 22. SEPTEMBRA 2025. GODINE

U periodu od 16. do 22. septembra 2025. godine, u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće realizovan projekat pod nazivom „ROADPOL dani bezbednosti (ROADPOL Safety Days)“.

Projekat se održava u okviru Evropske nedelјe mobilnosti i ima za cilј podizanje svesti o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i posledica nezgoda na evropskim putevima. U sklopu ovog projekta, u četvrtak, 18. septembra, širom Evrope biće obeležen Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, sa idejom da svi subjekti bezbednosti saobraćaja daju svoj maksimum da tog dana ne bude smrtnog stradanja na evropskim putevima.

Ovogodišnji projekat „ROADPOL dani bezbednosti“ usmeren je na očuvanje bezbednosti vozača dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, koji čine jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da su od početka ove godine vozači dvotočkaša učestvovali u svakoj četvrtoj saobraćajnoj nezgodi sa poginulim ili povređenim licima u Republici Srbiji. Analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da su više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim i čak dve trećine nezgoda sa povređenim vozačima dvotočkaša izazvali vozači drugih motornih vozila.

Tokom trajanja projekta „ROADPOL dani bezbednosti“ saobraćajna policija će preduzimati niz preventivnih aktivnosti, kao i mere pojačane kontrole saobraćaja u cilјu unapređenja bezbednosti vozača dvotočkaša, ali i drugih učesnika u saobraćaju.