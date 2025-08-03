POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U NAREDNIH 7 DANA USMERENA NA OTKRIVANJE PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 4. do 10. avgusta 2025. godine, sprovodiće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine.

Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).

Saobraćajna policija će svakoga dana angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je neprilagođena brzina i dalјe najveći problem bezbednosti saobraćaja u našoj zemlјi, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.

Kako bi se očuvalo što povolјnije stanje bezbednosti saobraćaja u nastavku letnje turističke sezone, apelujemo na vozače da poštuju propisano ograničenje brzine i da prilagode brzinu kretanja postojećim uslovima saobraćaja, imajući u vidu da se na svim važnijim putnim pravcima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

Podsećamo da su pripadnici saobraćajne policije tokom prve međunarodne akcije pojačane kontrole brzine koja je sprovedena u aprilu ove godine za nedelјu dana otkrili gotovo 27.000 prekršaja prekoračenja brzine, od čega 5.500 u zonama pešačkih prelaza gde su vršene mere pojačane kontrole brzine u cilјu zaštite pešaka.