Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U SRBIJI TOKOM PRAZNIKA

ByGoran Nikolić

apr 9, 2026

Iz Uprave saobraćajne policije najavljeno je da će se u periodu od 9. do 12. aprila 2026. godine sprovoditi IV Centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja. Policajci će biti na svim ključnim deonicama, a fokus će biti na prekršajima koji najčešće dovode do tragičnih posledica.

Policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da drastično povećaju opreznost. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu najmlađih i najranjivijih grupa.

„Apelujemo na vozače da smanje brzinu, naročito u zonama pešačkih prelaza. Nikako ne sedajte za volan ako ste konzumirali alkohol ili druge supstance koje negativno utiču na opažanje. Pokažite dodatnu pažnju i obzir ukoliko u vozilu prevozite dete“, navodi se u saopštenju Uprave saobraćajne policije.

Iz MUP-a podsećaju da cilj ove akcije nije samo kažnjavanje, već pre svega povećanje bezbednosti svih građana i smanjenje broja nezgoda koje su obeležile prethodni dan.

Na meti kontrole biće:

  • Prekoračenje ograničenja brzine;
  • Vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci;
  • Nekorišćenje sigurnosnog pojasa;
  • Nepoštovanje propisa u zonama pešačkih prelaza.

Related Post

Društvo Vesti

NAREDNIH DANA I SUNCE I OBLACI, ALI BEZ NAJAVLJENE KIŠE DO UTORKA

apr 9, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

GREJNA SEZONA 2025/2026 ZVANIČNO SE ZAVRŠAVA 15. APRILA 2026.

apr 9, 2026 Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

DIZEL DO SLEDEĆEG PETKA SKUPLJI ZA TRI DINARA, CENA BENZINA UVEĆANA ZA DVA DINARA

apr 9, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

NAREDNIH DANA I SUNCE I OBLACI, ALI BEZ NAJAVLJENE KIŠE DO UTORKA

09.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

GREJNA SEZONA 2025/2026 ZVANIČNO SE ZAVRŠAVA 15. APRILA 2026.

09.04.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

DIZEL DO SLEDEĆEG PETKA SKUPLJI ZA TRI DINARA, CENA BENZINA UVEĆANA ZA DVA DINARA

09.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

IZMENJEN RED VOŽNJE KRUŠEVAČKOG JUGOPREVOZA TOKOM USKRŠNJIH PRAZNIKA

09.04.2026. Goran Nikolić