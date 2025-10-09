PODNOSIOCI PRIMEDBI PREKINULI RAD SEDNICE KOMISIJE ZBOG ODSUSTVA INVESTITORA

Javna sednica Komisije za planove grada Kruševca počela je jutros u 10 časova u sali Doma sindikata, ali je nakon nepunih sat vremena rada prekinuta od strane građana koji su prisustvovali kao podnosioci sugestija i primedbi. Naime, sednica je sazvana kako bi se razmatrale podnete primedbe na izmene dopuna Plana detaljne regulacije parka Bagdala, a koje se odnose na izgradnju hotela na Bagdali.

U toku otvorenog dela javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica, koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmene i dopune plana u pisanom obliku, mogli su ih obrazložiti pred Komisijom za planove grada Kruševca. Prisutni su negodovali zbog toga što ovoj sednici ne prisustvuje investitor, ali su i izneli da im nije poznato ko je investitor.

Na pomenuti plan podneto je 45 primedbi. Podnosioci primedbe na plan regulacije Parka Bagdala izneli su podatak da će na pomenutoj lokaciji biti izgrađen hotel sa pet spratova. Takođe, pribedbe su se odnosile i na transparentnost sprovedenog postupka, na uticaj na životnu sredinu, na kapacitete infrastrukture…

Inicijativu za izradu Izmene i dopune Plana podnelo je preduzeće „Realtor“ , n osilac izrade plana je Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Kruševac, dok stručne poslove izrade obavlja privredno društvo Centar za urbani razvoj i arhitekturu „Paradigma“.

Nakon burne reakcije prisutnih podnosioca primedbi na izgradnju hotela na Bagdali, sednica je prekinuta. Sednica komisije za planiranje grada Krupševca biće ponovljena u dogledno vreme u skladu sa zakonskim procedurama, a biće pozvani svi podnosioci primedbi.