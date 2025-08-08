“PODIZANJE KVALITETA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE RANJIVIH GRUPA U KRUŠEVCU”,: SPROVEDEN NIZ AKTIVNOSTI

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK realizuje projekat “Podizanje kvaliteta usluga socijalne zaštite ranjivih grupa u Kruševcu”, sa ciljem zagovaranja donošenja odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne politike grada Kruševcа, za period 2025-2030.

Realizacija projekta počela je 1. septembra 2024., a trajaće do kraja avgusta ove godine. U proteklih 10 meseci sprovedeno je niz aktivnosti i istrazivanja, a nedavno je pokrenuta kampanja na društvenim mrežama sa ciljem da se poboljša vidljivost društveno osetljivih grupa.

Kratki video snimci publikovani su na portalu Kruševac pres, društvenim mrežama X, FB, instagram i You tube. Pitanja koja se kroz pomenutu kampanju potenciraju odnose se na usluge koje bi grad Kruševac trebalo da uvede i kako unaprediti postojeće da bi se poboljšao položaj društveno osetljivih grupa.

Projekat “Podizanje kvaliteta usluga socijalne zaštite ranjivih grupa u Kruševcu” realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije.