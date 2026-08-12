POČINJE TRADICIONALNA SPORTSKA MANIFESTACIJA „SPORTSKO LETO“ U KRUŠEVCU

Sportski savez grada Kruševca pod pokroviteljstvom Grada Kruševca najavljuje tradicionalnu sportsku manifestaciju „Sportsko leto“ koja će se održati u Kruševcu u periodu od 15. do 30. avgusta 2026. godine.

U tom periodu u objektima Sportskog centra Kruševac – otvoreni peščani tereni, otvoreni bazeni, otvoreni tereni za košarku i platou ispred Mesne zajednice Zdravinje u selu Zdravinju realizovaće se sedam sportskih događaja: („Čarapansko nadmetanje-narodni višeboj“, “ Turnir u odbojci na pesku“, „Turnir u fudbalu na pesku“, „Turnir u rukometu na pesku“, „Turnir u uličnom baketu 3 na 3“, „Turnir beach waterpolo“, „Kraulijada“ – takmičenje u plivanju 50 metara kraul tehnikom).

Učešće i prijava pojedinaca i ekipa je besplatna (bez naplate kotizacija), prijava ekipa i pojedinaca je neposredno kod organizatora predstavnika Sportskog saveza grada Kruševcva na dan održavanja turnira.

Sportski savez grada Kruševca je obezbedio nagrade u vidu diploma, medalja i pehara za najuspešnije pojedince i ekipe koje učestvuju na turnirima u okviru „Sportskog leta“.

Pokrovitelj sportske manifestacije „Sportsko leto“ je Grad Kruševac.