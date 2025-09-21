POČINJE JESEN. DO PETKA SUNČANO I TOPLO, OD PETKA KIŠA I PAD TEMPERATURE

U Srbiji u ponedeljak ujutro prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. U toku dana sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 8 do 20, a najviša od 29 do 33 stepena.

U ponedeljak u Kruševcu, nakon prohladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo vreme za poslednju dekadu septembra. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 29°C.

U Srbiji u utorak ujutro prohladno. U toku dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u Vojvodini i Podrinju u skretanju na severozapadni. Najniža temperatur od 8 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena.

U utorak u Kruševcu, nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna 29°C.

U Srbiji u sredu na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno uz manji pad temperature, a lokalno se očekuje i kratkotrajna kiša ili pljusak. U ostalim krajevima veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, iz različitih pravaca – u zapadnoj Srbiji i Vojvodini severni i severozapadni, a u ostalim krajevima južnih i istočnih smerova. Najniža temperatura od 9 do 18, a najviša od 25 na severozapadu do 30 stepeni na jugu i istoku Srbije.

U sredu u Kruševcu smena sunca i oblaka, uz i dalje toplo vreme. Jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 28°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, a izolovano je moguć i pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 23 do 28 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu smena sunca i oblaka, uz manji pad temperature. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 25°C.

U Srbiji od 26. do 30. septembra 2025. prolazna naoblačenja sa povremenom kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz dalji pad temperature. U petak i subotu duvaće košava (jak, a na jugu Banata olujni jugoistočni vetar). U nedelju košava u slabljenju.

U petak u Kruševcu uglavnom oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 21°C.

U subotu u Kruševcu jutro hladno, tokom dana oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna oko 20°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, bez padavina. Jutarnja temperatura 12, maksimalna dnevna 20°C.

Jesen počinje 22. septembra 2025. godine

Jesen počinje u ponedeljak, 22. septemba 2025. u 20.19 časova, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

Na dan početka jeseni, Sunce izlazi u 6.25 časova, a zalazi u 18.35 časova, što znači da će obdanica da traje 12.10 časova, a noć 11.50 časova. Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta, navodi se u saopštenju.

U isto vreme će za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti početi proleće.

Biometeorološka prognoza: Smanjenje tegoba kod pojedinih hronično obolelih