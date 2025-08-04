POČINJE IZGRADNJA NOVE KUĆE ZA SREMČEVIĆE ČIJI JE DOM IZGOREO U POŽARU

Porodica Sremčević iz Makrešana pretrpela je ogromnu materijalnu štetu prilikom požara u julu mesecu, u kojem im je izgorela porodična kuća.

Dan nakon požara porodice koje su ostale bez krova nad glavom obišao je ministar odbrane Bratislav Gašić koji je tada rekao da će Grad Kruševac uz pomoć donatora i Kluba privrednika porodicama na području grada, koje su ostale svojih domova, pomoći u obnovi do jeseni.

Za manje od mesec dana potpisan je i prvi Ugovor o donaciji koji se odnosi na izgradnju nove kuće u Makrešanu koja je izgorela u požaru. Ugovor su potpisali gradonačelnik Kruševca, Klub privrednika, firma “Tisa Makrešane”, kao izvođač radova i porodica Sremčević.

Novu kuću za Sremčeviće kompletno, od temelja do krova, finansiraće Klub privrednika. Planirano je da do kraja septembra bude kompletno završena kuća od oko 50 kvadrata čija je vrednost procenjena na oko 40 hiljada evra.

JKP “Kruševac” radilo je na rasčišćavanju terena, a novu kuću za porodicu Sremčević gradiće firma “Tisa Makrešane”.