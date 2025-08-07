POČINJE DVADESETODNEVNA KULTURNA MANIFESTACIJA „ZVEZDANO ZDRAVINJE“

Na letnjoj pozornici crkve Svetog Đorđa u Zdravinju od 8. do 28. avgusta biće održana tradicionalna manifestacija Zvezdano Zdravinje

U petak, 08. avgusta 2025. godine, od 20 sati bogatim programom u izvođenju članova-domaćina Kulturno-umetničkog društva „Miodrag Vučković“ iz Zdravinja i KUD „Dr. Nikola Janković – Nidža“ iz Kormana, biće svečano otvoreno tridesetšesto „Zvezdano Zdravinje“.

U sklopu dvadesetodnevnog „Zvezdanog Zdravinja“ pripremljen je bogat program: noćni turnir u malom fudbalu, likovna kolonija, takmičenje u pečenju jagnjadi, gulašijada, veče tradicionalne i duhovne muzike, „Zvezdani kotlić“, „Zvezdani višeboj“, „Zvezdana prepečenica“, „Zvezdano dečije popodne“ i takmičenje „Zvezdana harmonika Srbije“.

Ova višedecenijska manifestacija održava se u organizaciji Kulturnog centra Kruševac, mesne zajednice i Crkvene opštine Zdravinje i KUD „Miodrag Vučković“, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.