POČINJE 22. FESTIVAL ŠKOLSKOG TEATRA GRADA KRUŠEVCA – FEŠT

Od danas do 28. aprila u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac održava se 22. Festival školskog teatra grada Kruševca – FEŠT, manifestacija koja već više od dve decenije okuplja mlade talente i neguje ljubav prema scenskoj umetnosti.

Tokom festivalskih dana publika će imati priliku da uživa u raznovrsnom programu koji su pripremili učenici kruševačkih osnovnih škola. Festival svečano otvaraju učenici Osnovne škole „Sveti Sava“ predstavom „Akiko”. U četvrtak, 23. aprila, na scenu će izaći učenici OŠ „Branko Radičević“ sa predstavom „Školske simpatije i ostale katastrofe“, dok je petak, 24. april rezervisan za OŠ „Nada Popović“ i komad „Ostrvo s blagom“. Sve predstave počinju u 19 časova.

Nakon kratke pauze, festival se nastavlja u ponedeljak, 27. aprila, kada će se publici predstaviti učenici OŠ „Velizar Stanković Korčagin“ sa predstavom „Kapetan Džon Piplfoks“. Završno veče, u utorak, 28. aprila, obeležiće ŠOSO „Veselin Nikolić“ predstavom „Životinje u šumi prave koncert“.

Kao i prethodnih godina, FEŠT ima za cilj da podstakne kreativno izražavanje dece i mladih, razvija timski duh i ljubav prema pozorištu, ali i da pruži priliku najmlađima da pokažu svoj talenat pred publikom.

Završnica festivala biće upriličena 11. maja u Kruševačkom pozorištu, kada će biti odigrana poklon predstava „Ružno pače“ i dodeljene nagrade najuspešnijim učesnicima.

FEŠT i ove godine potvrđuje da Kruševac ima bogatu školsku scenu i mlade koji svojim entuzijazmom i talentom obećavaju svetlu budućnost pozorišne umetnosti.