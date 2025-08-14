POČEO JE VELIKOGOSPOJINSKI POST, U ZNAK SEĆANJA NA SMRT BOGORODICE

Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni Velikogospojinski post. Jedan je od najstrožih postova, obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo. Gospojinski post najkraći je od četiri velika godišnja posta i traje dve sedmice od 14. do 28. avgusta, odnosno Velike Gospojine.

Post je stroži od Božićnog i Apostolskog- zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici, pravoslavni hrišćani ovaj post poste kao i Vaskršnji. Tokom naredne dve sedmice, jede se hrana pripremljena na vodi, osim u dane vikenda, kada su dozvoljeni ulje i vino, i na Preobraženje, kada se može jesti i riba.

Prvi put ovaj post spominje u spisima Teodora Studita, 826. godine. Konačno je utvrđen na Carigradskom saboru 1166. Najmlađi od svih višednevnih postova, uveden je u čast i prema primeru Presvete Bogorodice, Majke Božije, koja je vreme pre smrti provela u stalnom postu i molitvi.

Uvek počinje na dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, koji su u drugom veku pre nove ere pogubljeni mučeničkom smrću, protiveći se uvođenju paganskih običaja. Po narodnom običajnom kalendaru, ovo je dobar dan za sve što se radi sa bosiljkom.