POČELA JE NOVA ŠKOLSKA GODINA, PRIJEM PRVAKA U OŠ „STRAHINJA POPOVIĆ“ U DVORANU

Nova školska godina u Srbiji počela je danas za 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je 65.000 prvaka i 62.000 srednjoškolaca koji prvi put sedaju u klupe. U osnovne škole danas je pošlo oko 530.000 đaka, a u srednje njih 240.000. Nastavu na jezicima nacionalnih manjina pohađaće 27.000 osnovaca i 8.800 srednjoškolaca širom Srbije. Prema navodima Ministarstva prosvete, precizan broj učenika biće poznat do kraja septembra, kada sve škole unesu podatke u elektronski dnevnik. Podsećaju da su od 15. aprila uvedene nove funkcije esDnevnika koje olakšavaju rad nastavnicima, a daju i bolji uvid roditeljima u radne navike i napredovanje njihove dece.

Prijem prvaka organizovan je u svim školama na teritoriji Kruševca. Svečano je bilo u OŠ “Strahinja Popović” u Dvoranu gde je organizovan prigodan program koji su pratili predstavanici grada Kruševca, roditelji, nastavnici i učenici.

Grad Kruševac iz budžeta je izvršio prenos 80 miliona 30 hiljada dinara za sve učenike kruševačkih škola. Novčanu pomoć u iznosu od po 10.000,00 dinara dobilo je 8.003 učenika osnovnih škola, po spiskovima sačinjenim od strane škola, u okviru nove mere populacione politike „Grad i roditelji za lakše obrazovanje“.

Podsećamo, Grad takođe nagrađuje i najbolje đake dva puta godišnje, povodom Svetog Save i tokom Vidovdanskih svečanosti, a obezbeđuje i besplatan prevoz i užine za određene kategorije učenika.

Pored Snežane Aleksić, prijemu prvaka prisustvovala je i pomoćnica za omladinu i sport Nevena Plavšić.