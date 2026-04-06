„PLIVAJ I UŽIVAJ“ – BESPLATNO REKREATIVNO PLIVANJE ZA PENZIONERE 65+

Sportski savez grada Кruševca, u partnerstvu sa Udruženjem penzionera Кruševac i Sportskim centrom Кruševac, a pod pokroviteljstvom grada Кruševca u utorak, 7. aprila 2026. godine, sa početkom od 10 časova, na zatvorenim plivačkim bazenima Sportskog centra Кruševac u Кruševcu započeće realizaciju inovativnog programa besplatnog rekreativnog plivanja za penzionere 65+ „Plivaj i uživaj“.

Predstavnici stručne službe Sportskog saveza grada Кruševca, profesori fizičkog vaspitanja, uz koordinaciju licenciranog plivačkog trenera, realizovaće program „Plivaj i uživaj“ u dva nedeljna termina utorkom i četvrtkom, u dva ovogodišnja ciklusa I (april, maj) i II (oktobar, novembar).