PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 27.04.2021.

U utorak, 27. aprila 2021. godine, planirana su isklučenja struje:

od 08.30 do 14.30 Deo naseljenog mesta Cerova (iz TS Cerova 2);

od 08.30 do 16.00 Naseljeno mesto Sebečevac;

od 09.00 do 10.00 Ulica Ljube Tripkovića;

od 10.30 do 11.30 Ulica Blaže Dumovića;

od 08.30 do 15.00 Naseljena mesta Parčin, Šljivovo, Dobroljupci i Panjevac, opština Aleksandrovac;

od 09.00 do 14.30 Deo naseljenog mesta Gornji Stupanj (iz TS Gornji Stupanj podrum, prema groblju), opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 Deo naseljenog mesta Batote (iz TS Batote 2, Milenkovići i Milići), opština Brus.