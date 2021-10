PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 26.10.2021.

U utorak, 26. oktobra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 10.30 delovi naseljenih mesta Modrica (iz TS Modrica 1) i Trmčare (iz TS Trmčare 2);

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Lovci (iz TS Lovci 2);

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Kaonik, Potočari (iz TS Kaonik 5);

od 10.30 do 13.00 deo naseljenog mesta Modrica (iz TS Modrica 2);

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenog mesta Obrež (povremeno u trajanju od jednog sata), opština Varvarin;

od 08.30 do 14.30 naseljena mesta Stubal, Parčin, Šljivovo, Dobroljupci i Panjevac u opštini Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Batote (Milenkovići i Milići), opština Brus;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Graševci (Živanovići, Stojanovići i Simići), opština Brus.