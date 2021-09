PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 21.09.2021.

U utorak, 21. septembra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.00 Tršanovci, Brđani i Domiševina u opštini Brus;

od 08.30 do 11.00 ulica Miloša Obilića, Kule u ulici Radovana Milosevića (kratak prekid od 1 minut), Balšićeva ulica, ulica Partizanke Dijane i deo naseljenog mesta Cerova;

od 08.30 do 14.00 naseljeno mesto Gornja Crnišava (TS broj 1, deo prema Gornjoj Crnišavi);

od 08.30 do 14.00 Stalać, oko Osnovne škole;

od 08.30 do 14.00 Mrmoš i deo Donjeg Stupnja, oko Podruma.