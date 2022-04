PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 12.04.2022.

U utorak, 12. aprila 2022. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 deo Šeletove ulice;

od 09.00 do 10.30 “Kule” u ulici Bulevar Nikole Pašića br. 4, 5 i 6 i ulica Sestre Popović od br. 10 do br. 22;

od 09.00 do 15.00 deo naseljenog mesta Šašilovac (iz TS Šašilovac 2);

od 09.00 do 14.00 naseljena mesta Kobilje i Pajsak i deo naseljenog mesta Veliko Golovode (iz TS Veliko Golovode 4);

od 11.00 do 12.30 “Kule” u ulici Bulevar Nikole Pašića br. 7, 8 i 9;

od 09.00 do 13.00 naseljena mesta Globoder, Stopanja, Donja Omašnica, Gornja Omašnica, Stari Trstenik, Tobolac, Veluće, Riđevštica, Okruglica, Bučje, Jasikovica, Pajsak, Golubovac, Kamenjača, Lopaš, S.Lopaš, opština Trstenik;

od 08.00 do 15.00 deo naseljenog mesta Poslon, opština Ražanj;

od 09.00 do 14.00 delovi naseljenog mesta Bobote, opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenog mesta Lipovac (iz TS Lipovac 1 i Lipovac 2), opština Brus;

od 09.00 do 10.00 deo naseljenog mesta Radmanovo (iz TS Radmanovo 1), opština Brus;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Brzeće (iz TS Parking servis), opština Brus;

od 09.45 do 10.30 deo naseljenog mesta Brus, delovi ulica Bratislave Petrović, Kneza Miloša, Mike Đorđevića, Oslobodilačka i Josifa Pančića (iz TS Pijaca Brus), opština Brus;

od 09.45 do 10.30 deo naseljenog mesta Tršanovci (iz TS Tršanovci 2), opština Brus;

od 10.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Brzeće (iz TS Crpna stanica), opština Brus;

od 12.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Brzeće (iz TS Tajm Šering), opština Brus.