PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 05.10.2021.

U utorak, 05. oktobra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Osreci i Jerinin grad u opštini Brus;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Jasika (Stražarac);

od 09.00 do 14.00 delovi naseljenog mesta Maletina u opštini Ražanj;

od 08.30 do 12.30 deo Aleksandrovca, oko robne kuće i lokali kod robne kuće;

od 09.00 do 12.00 delovi naseljenog mesta Gornja Vrbnica u opštini Aleksandrovac;

od 13.00 do 14.30 deo Aleksandrovca, naselje Borje.