PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 29.09.2021.

U sredu, 29. septembra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Tršanovci, Mala Vrbnica, Boranci u opštini Brus;

od 08.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Modrica, Kruševac;

od 09.00 do 10.30 deo ulice Luke Ivanovića u Kruševcu;

od 11.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Dvorane i Žabare i ulica Gašina, naselje Šumice, Kruševac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Mitrovo polje (Lukovići), opština Aleksandrovac.