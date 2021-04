PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 28.04.2021.

Bez struje u sredu, 28. aprila 2021. godine, biće:

od 08.30 do 10.00 deo naseljenog mesta Kovioci u opštini Brus;

od 05.00 do 08.00 Zgrada Suda, Kocke i deo ulica Partizanskih kurira i JNA u Kruševcu;

od 08.30 do 15.00 deo naseljenog mesta Sebečevac, prema Doljanu;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Veliki Kupci, prema Kruševcu;

od 09.00 do 10.00 ulica Ivo Lola Ribar i ulica Bose Cvetić u Čitluku;

od 10.30 do 11.30 ulica Ratka Pešića u Čitluku;

od 10.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Ćićevac, prema Lovačkom polju;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Ruište, izvod Dom, Donji kraj, opština Ražanj;

od 08.30 do 14.30 naseljena mesta u opštini Aleksandrovac: Boturići, Grčak, Pleš, Strmenica, Vranštici, Bzenice, Mitrovo polje, Rogavčina, Ploča, Rokci i Jelakci