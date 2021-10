PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 27.10.2021.

U sredu, 27. oktobra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Doljane i Meševo;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Stanci;

od 09.00 do 10.00 deo naseljenog mesta Varvarin, od mostića ka 14. oktobru;

od 11.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Bačina, opština Varvarin;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Gornja Vrbnica i Boturići, opština Aleksandrovac;

od 08.00 do 14.00 delovi naseljenih mesta Žiljci, Lipovac i Kriva Reka, opština Brus.