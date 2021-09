PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 22.09.2021.

U sredu, 22. septembra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja struje:

od 08.00 do 14.30 delovi naseljenih mesta Dupci i Žarevo u opštini Brus;

od 08.30 do 14.30 naseljeno mesto Dobromir, Kruševac;

od 08.00 do 10.00 u Varvarinu ulica 14. oktobar i ulica Čede Simića;

od 08.30 do 14.30 naseljena mesta Mitrovo Polje, Bzenice, Rogavčina, Pleš, Strmenica, Koznica, Rokci, Jelakci, Vranštica i Ploča u opštini Aleksandrovac;

od 10.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Gornji Katun u opštini Varvarin.