PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 27.09.2021.

U ponedeljak, 27. septembra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Igroš, opština Brus (rekonstrukcija niskonaponske mreže);

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Lepenac, opština Brus (rekonstrukcija niskonaponske mreže);

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Ravnište, opština Brus (rekonstrukcija niskonaponske mreže);

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Rogavčina, opština Aleksandrovac (rekonstrukcija niskonaponske mreže);

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Mrmoš, opština Aleksandrovac (planska zamena brojila);

od 08.30 do 11.00 deo naseljenog mesta Pleš, opština Aleksandrovac (izrada priključka za novog kupca);

od 12.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Koznica, opština Aleksandrovac (izrada priključka za novog kupca);

od 08.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Tekije, Kruševac (seča rastinja, nakon pregleda niskonaponske mreže);

od 08.00 do 08.45 deo ulice Jasički put, zona D2, Kruševac (izrada priključka za novog kupca).