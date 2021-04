Bez električne energije će u ponedeljak, 26. aprila 2021. godine, će biti:

od 08.30 do 14.00 TS Mali Šiljegovac 4, nn izvod “Krivulje”;

od 08.30 do 16.00 TS Sebečevac 1, nn izvod “prema prodavnici”;

od 08.30 do 14.30 TS Donji Vratari 2, nn izvod Vučkovići”, opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 TS Dupci 1, nn izvod “prema Brusu”, opština Brus;

od 08.30 do 14.00 TS Brdjani 1, nn izvod “Drenova”, opština Brus.