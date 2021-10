PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 25.10.2021.

U ponedeljak, 25. oktobra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 09.15 deo naseljenog mesta Šanac, prema skeli;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Šašilovac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Lovci;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Modrica i Dvorane;

od 09.30 do 10.30 deo naseljenog mesta Kukljin;

od 11.00 do 12.00 delovi ulica Rasinski udarni bataljon i Bose Cvetić u Kruševcu;

od 12.30 do 13.30 deo naseljenog mesta Mudrakovac, prema crkvi;

od 14.00 do 15.00 deo naseljenog mesta Petina;

od 11.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Selo Varvarin, opština Varvarin;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Bobote, opština Aleksandrovac;

od 09.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Rokci, opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Batote, opština Brus;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Đerekare, opština Brus.