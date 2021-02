PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 22.02.2021.

U ponedeljak, 22. februara 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

Opština Brus od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Batote i Žarevo;

Grad Kruševac od 10.00 do 11.30 naselje Šumice – ulica Srndaljska;

Grad Kruševac od 11.30 do 12.30 naselje Šumice – ulica Pop Ljubina;

Grad Kruševac od 12.30 do 13.30 deo ulice Miše Mitrovića;

Grad Kruševac od 13.00 do 14.00 deo naselja Vlado Jurić;

Opština Aleksandrovac od 08.30 do 14.30 naseljeno mesto Strmenica;

Opština Aleksandrovac od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Koznica.