U ponedeljak, 21. juna 2021. godine, plaanirana su isključenja struje:

od 08.30 do 09.30 ulica Brestovačka ulica u Kruševcu;

od 10.30 do 11.30 deo Makrešana, oko škole;

od 12.00 do 13.00 deo Dušanove ulice (pored TS Dušanova 1);

od 14.00 do 15.00 naseljeno mesto Dobromir.