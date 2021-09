U ponedeljak, 20. septembra 2021. godine, bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Vlajkovci i Lepenac u opštini Brus;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Kapidžija;

od 08.30 do 14.00 naseljeno mesto Gornja Crnišava (TS broj 1 deo prema Donjoj Crnišavi) u opštini Trtenik;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Mrmoš i Koznica u opštini Aleksandrovac.