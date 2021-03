PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 08.03.2021.

U ponedeljak, 08. marta 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

Opština Brus od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Osredci (Đurkovići i Anđelići iz TS Osredci 6);

Grad Kruševac od 08.30 do 10.00 ulica Srndaljska u naselju Šumice;

Opština Varvarin od 09.00 do 13.00 naseljena mesta Izbenica i Suvaja;

Opština Ražanj od 09.00 do 13.00 delovi naseljenog mesta Mađere (iz TS Mađere 2 i TS Mađere 3);

Opština Ražanj od 09.00 do 11.00 naseljeno mesto Maćija;

Opština Ražanj od 11.00 do 12.30 naseljeno mesto Braljina;

Opština Ražanj od 13.00 do 14.30 naseljeno mesto Cerovo;

Opština Aleksandrovac od 08.30 do 14.30 naseljena mesta Gornja Ržanica, Bratići, Velja Glava i Leskovica i deo naseljenog mesta Drenča (iz TS Drenča 2);

Opština Aleksandrovac od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Donje Rateje (Cvetići);

Opština Aleksandrovac od 11.00 do 12.30 deo naselja Prevoje;

Opština Aleksandrovac od 13.00 do 15.00 deo naseljenog mesta Jelakci (Lazarevići).