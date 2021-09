PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 24.09.2021.

U petak, 24. septembra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Batote (iz TS Batote 2, Ristići) u opštini Brus;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Dupci (iz TS Dupci 4) u opštini Brus;

od 08.30 do 13.00 naseljeno mesto Naupare, Kruševac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Kapidžija( iz TS Kapidžija 5), Kruševac;

od 08.30 do 14.30 naseljena mesta Bačina, Orašje, Izbenica, Suvaja i Cernica u opštini Varvarin;

od 09.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Selo Varoš (Rakići) u opštini Ražanj;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Ploča (iz TS Ploča 2) u opštini Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Laćisled (iz TS Laćisled 1) u opštini Aleksandrovac.