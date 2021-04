PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 23.04.2021.

Bez struje u petak, 23. aprila 2021. godine će biti:

od 08.30 do 10.30 ulica Blagoja Parovića br. 1 i br.3 (zgrade N6, N7 i N8 i zgrada B10 u naseljeu Kolonija);

od 08.30 do 15.00 deo naseljenog mesta Sebečevac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Sušica(iz TS Sušica 2);

od 10:45 do 12.00 ulice Trg Josifa Pančića, Dike Gligorijevića, Varšavska i Blaže Dumovića;

od 12.30 do 14.00 ulice Trg Pistoje, 21.srpske divizije i Vojvođanska;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Zalogovac (iz TS Zalogovac 1) u opštini Varvarin;

od 08.30 do 14.00 naseljena mesta Gornje i Donje Zleginje u opštini Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 naseljeno mesto Bozoljin u opštini Brus;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Ribari (Malo Ribare) u opštini Brus.