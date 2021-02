PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 19.02.2021.

U petak, 19. februara 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

Opština Brus od 08.30 do 14.30 – naseljeno mesto Boranci;

Opština Brus od 08.30 do 14.00 – naseljeno mesto Šošići;

Grad Kruševac od 09.00 do 11.00 – zgrade “Amsterdam” u naselju Rasadnik;

Grad Kruševac od 11.00 do 12.30 – deo ulice Miše Mitrovića u naselju Lazarica;

Opština Ražanj od 09.00 do 14.00 – naseljena mesta Cerovo i Maletina;

Opština Aleksandrovac od 08.30 do 14.30 – deo naseljenog mesta Latkovac (iz TS Latkovac 3);

Opština Aleksandrovac od 08.30 do 14.30 – naseljeno mesto Rogavčina;

Opština Aleksandrovac od 09.00 do 10.00 – ulice u Aleksandrovcu: Rasadnička, Carice Milice i deo Crnogorske ulice.