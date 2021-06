U petak, 18. juna 2021. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Ribare i Žabare;

od 08.00 do 10.00 ulica Kosančićeva, od EPS-a do ulice M. Zakića;

od 08.30 do 13.30 deo naseljenog mesta Orašje u opštini Varvarin i

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Ržanica, Bratići i Drenča, po dva sata, u opštini Aleksandrovac.