PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 16.04.2021.

Kruševac od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Crkvina;

Kruševac od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Makrešane;

Ćićevac od 09.00 do 12.00 deo naseljenog mesta Gornja Lučina (iz TS Gornja Lučina 1);

Aleksandrovac od 08.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Sulja;

Aleksandrovac od 09.00 do 14.30 naseljena mesta Gornje i Donje Zleginje;

Aleksandrovac od 13.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Boturić i

Brus od 09.00 do 14.00 naseljena mesta Žarevo i Šošići.