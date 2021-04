PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 29.04.2021.

Bez struje će u četvrtak, 29. aprila 2021. godine, biti:

od 08.30 do 14.00 naseljena mesta Donji Kovioci i Brđani u opštini Brus;

od 08.30 do 12.30 deo naseljenog mesta Koševi;

od 08.30 do 15.00 deo naseljenih mesta Sebečevac i Sušica;

od 08.30 do 10.00 deo naseljenog mesta Makrešane;

od 09.00 do 10.00 trafo stanica Rasadnik D3 (bivše Jakšino igralište), deo potrošača oko same trafostanice;

od 11.00 do 13.00 delovi ulica: Vidovdanska, Živote Stojadinovića i Slobodana Rajkovića;

od 09.00 do 11.30 potrošači iz Velike Drenove (TS broj 5, 8, 10 i 11 3) i kratkotrajni prekidi do 15 minuta u 09.00 i u 11.30 imaće potrošaći iz Velike Drenove (TS broj 1, 2, 3, 9, 12) i Vino kalem, opština Trstenik;

od 08.30 do 14.00 deo Latkovca, Venčac, deo Bobota, deo Aleksandrovca, oko Autobuske stanice i naseljena mesta Donji Vratari, Subotica, Trnavci i Vržogrnci u opštini Aleksandrovac.